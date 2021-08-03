«Атлетико» планирует продлить контракт с Луисом Суаресом
04:57
«Атлетико» рассчитывает продлить контракт с Луисом Суаресом, сообщает Marca.
По информации источника, в мадридском клубе уверены в бомбардирских способностях 34-летнего уругвайца и хотят продлить соглашение с футболистом до 2023 года.
Суарес выступает за «Атлетико» с лета 2020 года. В сезоне-2020/21 форвард провел 38 матчей за команду, на его счету 21 гол и 3 результативных передачи. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2022 года.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/atletico/2021/08/02/6108047d22601db7468b467a.html
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