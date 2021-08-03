Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Испания

Кабальеро близок к возвращению в «Малагу»

04:25
Теги:

Вратарь Вилли Кабальеро близок к возвращению в «Малагу», сообщает Maca.

По информации источника, испанский клуб заинтересован в том, чтобы подписать контракт с 39-летним аргентинцем, который покинул «Челси» на правах свободного агента.

Кабальеро уже выступал за «Малагу» в период с февраля 2011 года по июль 2014 года. В сезоне-2020/21 он провел 2 матча за «Челси» и пропустил 3 мяча, проведя 1 встречу на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/mercado-fichajes/2021/08/01/6106508cca4741d3658b45af.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Медальный прогноз Олимпиады на 3 августа: одно золото для России уже будет счастьем
Сидорова героически прорвалась в финал. Легкую атлетику в Токио сорвал жуткий ливень
Не дай бог Россия будет так «смело» играть с Хорватией, как «Ростов» — с «Зенитом»
«Он меня очень подвел, и не только меня...» За наших борцов-классиков на Олимпиаде тревожно — успех недалеко, но и провал тоже
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд