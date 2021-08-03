Вратарь Вилли Кабальеро близок к возвращению в «Малагу», сообщает Maca.

По информации источника, испанский клуб заинтересован в том, чтобы подписать контракт с 39-летним аргентинцем, который покинул «Челси» на правах свободного агента.

Кабальеро уже выступал за «Малагу» в период с февраля 2011 года по июль 2014 года. В сезоне-2020/21 он провел 2 матча за «Челси» и пропустил 3 мяча, проведя 1 встречу на ноль.