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Сегодня, 09:48

«Атлетико» может усилиться полузащитником «Бетиса»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Атлетико» интересуется полузащитником «Бетиса» Гвидо Родригесом, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 28-летний аргентинец является целью главного тренера мадридцев Диего Симеоне. «Бетис» согласен расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Родригес забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 40 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Источник: https://www.estadiodeportivo.com/betis/2022/04/11/cifra-primera-oferta-atletico-presentara/390524.html
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бетис
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3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
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 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
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 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
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 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
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 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
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Валенсия – Осасуна
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16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
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