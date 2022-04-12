«Атлетико» может усилиться полузащитником «Бетиса»

«Атлетико» интересуется полузащитником «Бетиса» Гвидо Родригесом, сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, 28-летний аргентинец является целью главного тренера мадридцев Диего Симеоне. «Бетис» согласен расстаться с футболистом в случае, если получит предложение в размере 30 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Родригес забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 40 матчах за «Бетис». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.