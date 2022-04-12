Бензема вышел в лидеры в споре за «Золотой мяч»

Бензема опережает Левандовски в споре за «Золотой мяч»

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч», информирует Goal.

Как отмечается, он опережает польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который в прошлом году стал вторым, уступив Лионелю Месси.

В десятку претендентов на награду 2022 года также претендуют: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).