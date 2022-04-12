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Сегодня, 06:50

Бензема вышел в лидеры в споре за «Золотой мяч»

Бензема опережает Левандовски в споре за «Золотой мяч»
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Карим Бензема.
Фото Reuters

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема лидирует в борьбе за «Золотой мяч», информирует Goal.

Как отмечается, он опережает польского форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который в прошлом году стал вторым, уступив Лионелю Месси.

В десятку претендентов на награду 2022 года также претендуют: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Садио Мане («Ливерпуль»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал»), Фил Фоден («Манчестер Сити») и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Напомним, что в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионом против «Челси» (3:1) Бензема оформил хет-трик. 34-летний футболист стал четвертым игроком в истории турнира, преодолевшим отметку в 80 голов (у Бензема 82 мяча).

Карим Бензема
Роберт Левандовски
ФК Реал
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3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
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 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
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 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
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 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
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Алавес – Р. Вальекано
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16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
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Карим Бензема

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