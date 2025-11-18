Футбол
Сегодня, 11:34

Обладатель «Золотого мяча» Бензема не исключает возвращения в «Реал»

Анастасия Пилипенко

Французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема не исключил, что может вернуться в «Реал» в будущем.

«Возможное возвращение в «Реал»? Если Флорентино будет там, это может произойти, я бы никогда не сказал «нет» Пересу. Я фанат «Реала», я чувствую это в душе. Мадрид все еще мой город, посмотрим, что будет», — цитирует Бензема AS.

37-летний футболист выступал за «Реал» с 2009 по 2023 год. За это время он четыре раза выиграл чемпионат Испании, трижды — Кубок страны и пять раз — Лигу чемпионов. В 2022 году он получил «Золотой мяч».

В составе «Реала» Бензема провел 648 матчей и забил 354 гола.

