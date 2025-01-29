Карпин: «Самая главная цель и надежда у всех одна: чтобы нас вернули, допустили до официальных соревнований»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью РЕН ТВ, посвященному совместному проекту «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта 2024 года», назвал главную цель национальной команды на 2025 год.

«Самая главная цель и надежда у всех одна: чтобы нас вернули, допустили до официальных соревнований. Это даже, наверное, не цель, а, скорее, надежда. Цель — все матчи, которые будут у нас в 2025 году, дай бог чтобы они были официальными, либо товарищескими, неофициальными — неважно. Понятно, что задача у сборной одна — выигрывать», — сказал Карпин РЕН ТВ.

Сборные России и Белоруссии с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований.