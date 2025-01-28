Кокорин недоволен тем, что Черчесов не включил его в состав на Кубок Конфедераций 2017 года

Бывший нападающий сборной России Александр Кокорин выразил недовольство тем, что экс-тренер российской национальной команды Станислав Черчесов не включил его в состав на Кубок Конфедераций 2017 года.

«Саламыч позвонил мне, говорит, что я в плохой форме, не вызвал на Кубок Конфедераций. Я за «Зенит» все игры отыграл, а там просто люди без клуба», — сказал Кокорин в подкасте Федора Смолова.

Всего за сборную России 33-летний Кокорин сыграл 48 матчей и забил 12 голов во всех турнирах.