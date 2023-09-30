Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:19

Румыния отказалась играть любые матчи с российскими сборными по футболу

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Румынская федерация футбола решила отказаться участвовать в официальных или товарищеских матчах с российскими спортсменами.

По данным Sky News, против этого решения выступили трое из пяти вице-президентов организации, среди которых британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек.

«Румынская федерация футбола считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной РФ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с конца зимы 2022 года. Это решение продолжает действовать

Сборная России по футболу
Сборная Румынии по футболу
5
Читайте также
Шоу с исчезновением. Итальянский фигурист из-за допинговых проблем дурит голову публике
Международная лыжная федерация намерена продлить санкции в отношении россиян
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
В Совбезе сообщили о продолжении СВО вплоть до полного уничтожения киевского режима
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Sky News: УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией
«FIS остается непреклонной». Большунова и Ко точно не пустят на Кубок мира
Губерниев — о продлении отстранения российских лыжников: «Ситуация тяжелейшая. Надо готовиться к Спартакиаде!»
Божович считает, что ни один российский клуб не смог бы выйти из группы в еврокубках
Вяльбе — о продлении отстранения российских лыжников: «Будет время — поедем на международные соревнования»
УАФ призвала европейские страны бойкотировать матчи с юниорскими сборными России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Скопинцев: «Головин делает разницу по сравнению с другими игроками сборной России»

Sky News: УЕФА пытается успокоить страны, которые отказываются играть с Россией
Новости
RSS RSS
Все новости