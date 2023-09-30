Румыния отказалась играть любые матчи с российскими сборными по футболу

Румынская федерация футбола решила отказаться участвовать в официальных или товарищеских матчах с российскими спортсменами.

По данным Sky News, против этого решения выступили трое из пяти вице-президентов организации, среди которых британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек.

«Румынская федерация футбола считает, что должна быть солидарна с духом санкций, подтвержденных европейскими и национальными институтами, и не будет проводить ни одного официального или товарищеского матча со сборной РФ», — сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.

26 сентября исполком УЕФА допустил к соревнованиям под своей эгидой сборные России, в которых выступают игроки не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд.

Российские сборные должны будут проводить свои матчи на нейтральной территории без использования флага и гимна.