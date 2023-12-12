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Сегодня, 16:05

Лопырева: «Сложно оценивать работу Карпина в сборной России»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» поделилась мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Сложно оценивать работу Карпина в сборной, когда команда играет исключительно в товарищеских матчах. Я скорее жду, когда наша сборная вернется в большой футбол, и тогда мы уже сможем оценить как футболистов, так и главного тренера», — сказала Лопырева «СЭ».

54-летний Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, потерпела 2 поражения и 7 матчей завершила вничью.

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Виктория Лопырева
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