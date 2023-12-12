Лопырева: «Сложно оценивать работу Карпина в сборной России»

Известная модель и посол ЧМ-2018 в России Виктория Лопырева в комментарии «СЭ» поделилась мнением о работе Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Сложно оценивать работу Карпина в сборной, когда команда играет исключительно в товарищеских матчах. Я скорее жду, когда наша сборная вернется в большой футбол, и тогда мы уже сможем оценить как футболистов, так и главного тренера», — сказала Лопырева «СЭ».

54-летний Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 матчей, одержала 9 побед, потерпела 2 поражения и 7 матчей завершила вничью.