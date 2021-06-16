Канчельскис считает, что шансов против Дании у сборной России мало

Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной России над Финляндией (1:0) в рамках второго тура чемпионата Европы-2020.

«После поражения со счетом 0:3 было очень важно победить. Это важные очки с точки зрения психологии. Я уже говорил, что наше качество игры на протяжении многих лет уже многих не устраивает. Но сегодня самым главным был результат. Ребята молодцы! Сыграли в силу своих возможностей», — сказал Канчельскис «СЭ».

Канчельскис также считает, что выход сборной из группы на Евро будет решаться в других матчах.

«Нам надо надеяться сейчас на Бельгию. Если они обыграют Данию — то шансы на выход из группы у нас увеличатся. В любом случае, шансов против Дании у нас мало. Будем болеть сегодня за Бельгию!», — сказал Канчельскис «СЭ».

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе Бельгия, у которой три очка и игра в запасе — с Данией в четверг, 17 июня.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.