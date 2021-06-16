Кавазашвили рассказал, является ли Сафонов заменой Акинфееву

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал попадание вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в стартовый состав сборной России на матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против сборной Финляндии.

«Мне все равно, кто будет играть. Главное, какие перспективы у тренера Черчесова? От результатов зависит же судьба тренера, а после позорнейшего матча против бельгийцев он должен быть навести порядок в команде. Две игры он должен теперь выиграть!

Теперь, не поставив Шунина в состав, Черчесов этим показал ему свое недоверие. Если Сафонову хватит сейчас мужской жилки и не затрясутся руки, то он продолжит играть в основном составе и в следующих играх. Может ли Сафонов стать заменой Акинфееву? Замены Акинфееву у нас сейчас нет. Нет такого вратаря, который может так распределять своим силы и с таким огромным опытом", — сказал Кавазашвили «СЭ»,

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 16 июня. Начало — в 16.00 (мск).