Миранчук рассказал о первом впечатлении об Италии

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на YouTube-канале национальной команды рассказал об адаптации в Италии и карантине.

Футболист перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года из «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

«Мне очень нравится в Италии. Я там уже почти год. Впечатление о стране — позитивное и хорошее. Когда я приехал, все закрылось. Хотя я и не хотел никуда ходить, потому что была разница в нагрузках, привыкал к ритму. Но когда понимаешь, что тебе нельзя никуда выйти, ощущаешь этот груз. А сейчас все открылось и дышать стало проще», — сказал футболист.

Вчера, 16 июня, Миранчук в составе сборной России в матче 2-го тура Евро-2020 с Финляндией (1:0) забил единственный гол.