Карпин: «С Нигерией аут чужому — это выход один на один. Тут такие ошибки не прощаются»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил свои эмоции в BetBoom товарищеском матче с Нигерией (1:1).

— Вы сегодня как будто нервничали и расстраивались после ошибок особенно сильно.

— Конечно, ошибки расстраивают. Когда с Брунеем или другой командой такого уровня ошибка ни к чему не приводит, то с Нигерией аут чужому — это выход один на один. Тут такие ошибки не прощаются, поэтому и расстройства больше.

— Кто из команды, игравшей сегодня, не поедет в Минск?

— Пока в горячке сложно сказать — может, у кого-то сейчас не болит что-то, а завтра заболит. Возможно, кто-то в Белоруссию не поедет. Смысла просто так возить пассажиром нет. Посмотрим.

Сборная России провела третий матч в 2025 году. В марте национальная команда разгромила Замбию (5:0) и Гренаду (5:0). 10 июня сборная проведет в Минске матч с Белоруссией.