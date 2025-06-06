Карпин: «Нигерия и Камерун интереснее всех африканских сборных, с кем играла Россия»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче с Нигерией (1:1).

— У вас был четвертый матч против африканской команы. Как вы оцените африканский футбол?

— Конечно, Камерун и Нигерия выше намного уровнем, чем Замбия и Кения. И рейтинг ФИФА это отражает. Сравнивать их нельзя. Очень атлетичные, мощные, быстрые, сильные команды в Африке. Но Нигерия и Камерун поинтереснее всех, с кем мы играли.

— Что по такой игре позитивного можете выделить в игре сборной России?

— Все можно выделить позитивным, начиная с прессинга. Кроме нашего аута, который мы бросали, я у Нигерии больше моментов не помню. Мы как минимум три момента создали. Опять же, гол, который мы пропустили, сложно назвать моментом, который создала Нигерия. Там даже не было прессинга.

Сборная России провела третий матч в 2025 году. В марте национальная команда разгромила Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).