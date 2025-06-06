Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

6 июня 2025, 22:46

Карпин: «Нигерия и Камерун интереснее всех африканских сборных, с кем играла Россия»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью в BetBoom товарищеском матче с Нигерией (1:1).

— У вас был четвертый матч против африканской команы. Как вы оцените африканский футбол?

— Конечно, Камерун и Нигерия выше намного уровнем, чем Замбия и Кения. И рейтинг ФИФА это отражает. Сравнивать их нельзя. Очень атлетичные, мощные, быстрые, сильные команды в Африке. Но Нигерия и Камерун поинтереснее всех, с кем мы играли.

— Что по такой игре позитивного можете выделить в игре сборной России?

— Все можно выделить позитивным, начиная с прессинга. Кроме нашего аута, который мы бросали, я у Нигерии больше моментов не помню. Мы как минимум три момента создали. Опять же, гол, который мы пропустили, сложно назвать моментом, который создала Нигерия. Там даже не было прессинга.

Сборная России провела третий матч в 2025 году. В марте национальная команда разгромила Замбию (5:0) и Гренаду (5:0).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Валерий Карпин
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Три контракта на всю карьеру. Как Овечкин заработал больше всех в истории НХЛ
Дмитриев заявил о желании настоящих лидеров Европы видеть РФ своим партнером
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Пятая ракетка мира Андреева проиграла Крейчиковой во втором круге Уимблдона
Десятки детей в школах и детских садах Воркуты заразились энтеровирусом
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин: «С Нигерией аут чужому — это выход один на один. Тут такие ошибки не прощаются»

Глебов — о ничьей с Нигерией: «Россия солидно сыграла против крепкого соперника»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости