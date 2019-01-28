Федор Смолов: "Хочу извиниться перед страной за незабитый пенальти в матче с Хорватией"

Форвард "Локомотива" и сборной России Федор Смолов извинился за то, что не реализовал послематчевый пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 против сборной Хорватии. Игровое время завершилось вничью - 2:2, а по пенальти хорваты победили - 4:2.

- За неделю до этого мы играли против Испании, и я пошел бить первым. Я был спокоен и был уверен, что я забью. По-крайней мере, был уверен, что если я пробью так, как хочу, то это, скорее всего, будет гол. Мы не тренировали пенальти перед хорватами. И, когда началась серия, перед пенальти я думаю: "ОК, в предыдущем матче я ударил влево, а у хорватов ещё и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий. Блин, если он сейчас угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо, А он еще, скорее всего, и будет ждать влево. Куда мне бить? Вправо я не тренировал". Ну вот и начал сам себя раскачивать.

Да, на тот момент я точно не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание могу лишь сказать, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться или выпендриться. Как раз таки эта манера была в виду того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки, и я нормально исполнил бы техническую часть пенальти, то я бы забил его.

Первое время хотелось спрятаться. Никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Мои слова после матча – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и подумав даже не единожды. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне. Я извинился перед командой за то, что лишил их возможности сыграть в полуфинале, - сказал футболист в интервью Ксении Собчак.