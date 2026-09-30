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Орлов: Вышла бы такая сборная России из группы на ЧМ? Против Ирана хорошо играли 40 минут

Орлов: «Вышла бы такая сборная России из группы на ЧМ? Против Ирана хорошо играли 40 минут»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал победу сборной России над сборной Ирана (2:0) в BetBoom товарищеском матче.

Геннадий Орлов выделил Александра Головина после победы России над Ираном (2:0).«Головин может держать высокий темп весь матч. А остальные, включая Батракова?» Орлов — о сборной России

«Смогла бы эта сборная России с такой игрой выйти из группы на последнем чемпионате мира? Вернемся к началу разговора. Наша команда действительно хорошо смотрелась первые 40 минут. Матч же длится 90. А дальше делайте выводы сами», — сказал Орлов.

На ЧМ-2026 Иран набрал три очка и занял третье место в таблице группы G. Первые два места заняли Бельгия и Египет, которые набрали по пять очков. На последнем месте финишировала Новая Зеландия (1 очко).

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Геннадий Орлов
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