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Георгий Джикия: «Про Евро мы уже забыли»

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Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер отметил, что после возвращения из сборной России сразу переключился на клуб.

— Отошли от шока после чемпионата Европы?

— Когда приехал в «Спартак», сразу переключился, все мысли только о команде. Про Евро мы уже забыли.

— Кого из центральных защитников на Евро можете выделить?

— Выделю Кьеллини, потому что выиграл, провел все матчи, грамотно, четко. Боннучи тоже шикарно играл, выделю их обоих. Поздравляю их с трофеем. Они очень мало пропустили, они огромные молодцы.

Спартак — Рубин

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Евгений Козинов все материалы автора

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