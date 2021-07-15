Георгий Джикия: «Про Евро мы уже забыли»
01:13
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер отметил, что после возвращения из сборной России сразу переключился на клуб.
— Отошли от шока после чемпионата Европы?
— Когда приехал в «Спартак», сразу переключился, все мысли только о команде. Про Евро мы уже забыли.
— Кого из центральных защитников на Евро можете выделить?
— Выделю Кьеллини, потому что выиграл, провел все матчи, грамотно, четко. Боннучи тоже шикарно играл, выделю их обоих. Поздравляю их с трофеем. Они очень мало пропустили, они огромные молодцы.
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