Орлов о Слуцком в роли комментатора матча России и Ирана: «Замечательная работа. Хороший русский язык»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил работу Леонида Слуцкого в прямом эфире во время BetBoom матча Россия — Иран (2:0).

«Я смотрел матч на Первом канале. Игру комментировали Леонид Слуцкий и Денис Казанский. Очень хороший тандем у них получился. Слуцкий ценен тем, что доходчиво объясняет футбольные нюансы, детали. Это очень интересно! В такой манере вели свои репортажи Майоров, Маслаченко. Они знали спорт изнутри. Так что работа Слуцкого в эфире просто замечательная. У него хороший русский язык, быстрая реакция на эпизоды. Молодец», — сказал Орлов «СЭ».

В октябре сборная России проведет два матча — с Намибией (3 октября) в Екатеринбурге и с Нигерией (6 октября) в Нижнем Новгороде.

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