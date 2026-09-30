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Орлов: Против Ирана сборной России точно не хватило одного игрока

Орлов: «Против Ирана сборной России точно не хватило одного игрока»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что удивлен, почему полузащитник Кирилл Глебов не сыграл против Ирана (2:0).

«Оптимальный ли состав выставил вчера Карпин? На мой взгляд, точно не хватило одного игрока. Кирилла Глебова из ЦСКА. Он сейчас самый быстрый футболист в РПЛ. Глебов точно пригодился бы нам на фланге против иранцев, придал бы нам командной скорости. Проскакивал бы по своем флангу и выполнял подачи, прострелы. Не знаю, почему остался в запасе. Возможно, Карпин приберег его для других соперников.

Cправа в обороне у нас действовал Вахания. Безусловно, он спрогрессировал за последний год, вырос относительно себя самого прежнего. Но соответствует ли он уровню национальной команды? Пока вопрос. Вчера он мне казался первым кандидатом на замену. Не та скорость.

Проблема в том, что пока в нашей сборной нет игровых связок. Возьмите того же Тюкавина. Да, однажды он плотно пробил под перекладину после паса Глушенкова. А в остальном? Был оторван от всех. Нет взаимопонимания. В одном эпизоде нападающий «Динамо» вступил в единоборство с соперником и просто упал, отлетел от него. А тот остался на ногах, продолжил игру...

И ведь не сказать, что мы много моментов создали в этой встрече. В створ попали 5 раз, хотя вообще-то играли дома», — сказал Орлов.

Геннадий Орлов выделил Александра Головина после победы России над Ираном (2:0).«Головин может держать высокий темп весь матч. А остальные, включая Батракова?» Орлов — о сборной России

В октябре сборная России проведет два матча — с Намибией (3 октября) в Екатеринбурге и с Нигерией (6 октября) в Нижнем Новгороде.

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Геннадий Орлов
Кирилл Глебов
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