Россия — Намибия: дата и время товарищеского матча

Сборные России и Намибии сыграют в товарищеском BETBOOM матче в субботу, 3 октября. Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

03 октября, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Следить за ключевыми событиями игры Россия — Намибия можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет федеральный «Первый канал». Смотреть игру онлайн можно на сайте 1tv.ru и на платформе Okko. Стриминговый сервис также подготовит предматчевую и послематчевую студии.

Игра с Намибией станет второй из трех домашних встреч сборной России в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда Валерия Карпина играет с Ираном в Казани, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде. Для сборной России матч с Намибией станет первым в истории национальной команды в Екатеринбурге.

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