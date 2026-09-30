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Россия — Намибия: дата и время товарищеского матча, где смотреть трансляцию 3 октября 2026

Россия — Намибия: дата и время товарищеского матча

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Сборная России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборные России и Намибии сыграют в товарищеском BETBOOM матче в субботу, 3 октября. Встреча пройдет на «Екатеринбург Арене» в Екатеринбурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
03 октября, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Россия
Намибия

Следить за ключевыми событиями игры Россия — Намибия можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию матча покажет федеральный «Первый канал». Смотреть игру онлайн можно на сайте 1tv.ru и на платформе Okko. Стриминговый сервис также подготовит предматчевую и послематчевую студии.

Игра с Намибией станет второй из трех домашних встреч сборной России в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда Валерия Карпина играет с Ираном в Казани, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде. Для сборной России матч с Намибией станет первым в истории национальной команды в Екатеринбурге.

Сборная России по футболу: календарь матчей, результаты, состав команды, статистика игроков и последние новости

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