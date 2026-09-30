Орлов: «Глушенков готов играть в Европе. Но...»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру крайнего нападающего Максима Глушенкова в BetBoom матче с Ираном (2:0).

«Глушенков тоже выглядел каким-то одиноким на своем фланге, — сказал Орлов «СЭ». — Опять же не увидел я взаимопонимания с партнерами. Это все еще должно наигрываться. Понятно, что Максим мастеровитый футболист. И я согласен с экспертами, которые считают, что он мог бы выступать в крепком европейском клубе. Данные-то есть. Однако ему нужно время, чтобы наладить игру с партнерами. В «Зените» он уже нашел общий язык с Луисом Энрике и Соболевым. В сборной поиск пока продолжается. Но это и объяснимо. Национальная команда собирается не так часто».

В октябре сборная России проведет два матча — с Намибией (3 октября) в Екатеринбурге и с Нигерией (6 октября) в Нижнем Новгороде.

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