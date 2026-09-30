Орлов объяснил, в чем Головин превосходит остальных игроков сборной России

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника сборной России Александра Головина в BetBoom товарищеском матче со сборной Ирана (2:0).

«О Головине нужно сказать отдельно. Лучший игрок матча. Чем он отличается от других? Способен выдерживать высокий темп все 90 минут. Если быть точным — 84 (в концовке он уступил место на поле Садулаеву). Но Александр в любом случае все отведенное ему время показывал: он способен ускориться, способен поддерживать темп, может ускориться, добежать. Это настоящий европейский уровень. Не зря же его «Монако» сейчас лидирует в чемпионате Франции, а он в этой команде — на ведущих ролях», — сказал Орлов «СЭ».

На счету 30-летнего хавбека 11 голов в 53 матчах за сборную России.

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