Спектакля на Суперкубке не будет. Будет битва

Матч в Питере — отличный старт сезона.

У Суперкубка России, до которого всего несколько дней, получился невероятный разогрев. Вообще, когда за дело берется «Спартак», резонанс всегда мощный. А тут красно-белые превзошли себя, в порыве страсти едва не дойдя до бойкота официального матча.

Но границу не перешли — вовремя остановились. Зато в своем ярком стиле после объявления о поездке в Питер выступила Зарема Салихова.

«РФС подлым способом превратил Суперкубок в очередной корпоратив «Газпрома» со Шнуром в угоду своему начальнику. О каком шоу может идти речь? Шоу в футболе получается, когда есть интрига до последнего тура, например как в Англии. А у нас вечного чемпиона еще и страхуют каждый год удобным календарем. Главный вопрос: для кого шоу? Для трансляции канала «Матч» в пустых кинотеатрах? Это не шоу, а спектакль для одного зрителя», — заявила супруга Леонида Федуна «Чемпионату».

09.07.2022 | Зенит — Спартак

Ход Заремы понятен. Тут и потребность уколоть оппонента, и ощущение несправедливости, и женские эмоции, и желание подстелить соломку на случай неудачи. Ситуация беспроигрышная. Уступили? «Ну, вы же понимаете, все было против нас, это же был спектакль». Выиграли? «Герои, даже в нечеловеческих условиях оказались сильнее».

Георгий Джикия и Андрей Мостовой. Фото ФК «Зенит»

К счастью, такие настроения могут быть только в офисе красно-белых, но никак не в раздевалке. Футболисты понимают, что их ждет не спектакль, а битва с принципиальным соперником за трофей. Что профессионалы будут смотреть на качество игры, а не на то, на чьем поле проходит матч. Что на трибунах не один болельщик, а десятки тысяч. Из которых значительная часть — из Москвы. А сколько еще соберется у экранов...

Объективно «Спартак» сейчас слабее «Зенита», хотя совсем недавно бросал ему перчатку и грозился взять золото. Почему так? Именно этот вопрос должен быть главным для красно-белых. Стоит подумать о частоте смены тренеров, о выбранном курсе, о селекции. Решение проблем позволит более уверенно себя чувствовать в противостоянии с питерцами именно с футбольной точки зрения. И тогда, возможно, не придется заранее стелить соломку.

А на Суперкубок особые надежды. Яркое начало может задать тон всему сезону.