В «Севастополе» эмоционально прокомментировали прохождение аттестации ФНЛ: «Мы возвратились в семью профессионального футбола!»

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о получении аттестата для выступления в соревнованиях второй лиги в дивизионе «Б».

«Нас переполняют эмоции! Мы возвратились в семью профессионального футбола! Это очень важно для развития футбола в Севастополе, для наших болельщиков, ради которых мы и играем в футбол. Теперь мы при определенных спортивных успехах можем повысить свой уровень в классе, чего мы очень хотим! К нам приедут команды из других городов, мы будем расширять свою географию. Мы этого хотели, и мы этого добились! Отдельно благодарю губернатора Севастополя Развозжаева Михаила Владимировича, без участия которого не было бы сегодняшнего исторического дня», — сказал Чалый «СЭ».

«Севастополь» является действующим чемпионом Крыма. В текущем сезоне команда с 17 очками занимает четвертое место после 11 туров.