Глава КДК РФС рассказал, за что оштрафовали владимирское «Торпедо»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о том, за что оштрафовали владимирское «Торпедо» на 50 тысяч рублей после матча ФНЛ-2 против «Шинника» (0:2).

«Торпедо» наказано за нарушение регламента проведения соревнований в части обеспечения принимающей стороной болельщиков гостей", — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Матч «Торпедо» — «Шинник» прошел 26 сентября. После игры несколько десятков болельщиков ярославской команды были задержаны полицией у стадиона.