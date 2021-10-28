Глава КДК РФС рассказал, за что оштрафовали владимирское «Торпедо»
20:19
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о том, за что оштрафовали владимирское «Торпедо» на 50 тысяч рублей после матча ФНЛ-2 против «Шинника» (0:2).
«Торпедо» наказано за нарушение регламента проведения соревнований в части обеспечения принимающей стороной болельщиков гостей", — приводит слова Григорьянца ТАСС.
Матч «Торпедо» — «Шинник» прошел 26 сентября. После игры несколько десятков болельщиков ярославской команды были задержаны полицией у стадиона.
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