Яркие события 11-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

«Балтика» и «Арсенал» остались при своих

В центральном матче тура «Балтика» принимала лидера таблицы «Арсенал». Рулевой хозяев Андрей Талалаев включил в стартовый состав новичков, подписанных в последние дни трансферного окна, — Лисаковича, Аппаева, Исаенко. Последний рубеж он доверил Бориско, а не Свинову.

Именно 24-летний голкипер стал самой заметной фигурой на поле в дебюте встречи. Подопечные Александра Сторожука здорово поддавили соперника и могли выходить вперед. Сначала Ткачев, накрутив троих оппонентов, с левой ноги выстрелил в дальний угол и заставил Бориско вытянуться в струнку, чтобы отвести угрозу. А затем вратарь на мгновение опередил Малика, который уже летел замыкать прострел Липового. Вообще, в первые 17 минут «Арсенал» явно превосходил «Балтику» на своем левом фланге.

Выдержав стартовый натиск туляков, калининградцы отодвинули игру от своих ворот, но сами до перерыва впереди так ничего и не соорудили. Первый опасный момент балтийцев пришелся лишь на 59-ю минуту: Пряхин в окружении трех защитников решился на удар из пределов штрафной — мяч прошел рядом со штангой!

Талалаев снял с игры малоактивных Лисаковича и Аппаева, выпустив Мохаммада и Эльдарушева. Эти двое оживили игру хозяев. Мохаммад здорово подал в штрафную с левого фланга, Эльдарушев, отклеившись от соперника, бил в падении головой. Левашов грамотно выбрал позицию и намертво мяч забрал.

В концовке «Балтика» чаще владела мячом, смотрелась предпочтительнее, но больше воротам гостей не угрожала. Ничья — вполне закономерный результат.

«Арсенал» остался на вершине, «Балтика» делит 4-7-е места с «Черноморцем», «Чайкой» и «Родиной».

— Недоволен тем, что не реализовали свои моменты после перерыва, — заметил на пресс-конференции Андрей Талалаев. — Ребята выполняли то, что мы планировали. Новичками доволен. Есть над чем работать. Нам нужно результативнее действовать в чужой штрафной. Мы вторую игру подряд позволяем сопернику всего два удара нанести в створ наших ворот. Только в прошлой встрече (с «Торпедо». — Прим. «СЭ») пропустили два, а в этой уже на ноль сыграли. Уже хорошо. Работа арбитра? Я за понятное судейство, одинаковую трактовку эпизодов. А то тут фол свистят, а тут — рефери просто разводит руками... Нам на последней минуте матча с «Торпедо» не дали пенальти. И все промолчали: ни повторов по телевидению, ничего...

Два разных тайма «Урала». Хорват вновь помог команде Аверьянова

«Урал» на выезде победил «КАМАЗ». На острие атаки «шмелей» вышел Секулич. Бикфалви опустился на позицию «десятки», а Егорычев действовал на месте левого инсайда. Гости мощно начали встречу, постепенно увеличивая свое давление. Все это вылилось в два забитых гола в течение 9 минут.

В первом случае все шикарно исполнил Егорычев. Получив мяч спиной к воротам в чужой штрафной, он резко развернулся, оставив не у дел двух защитников, и пробил низом в ближний угол — Анисимов не спас. Второй гол — результат отличного взаимодействия Секулича и Ионова. Хорват не пожадничал, снабдив передачей экс-полузащитника сборной России. Это уже третье результативное действие легионера в четырех матчах за «Урал».

После перерыва игра, как ни странно, проходила на половине поля гостей. «КАМАЗ» перехватил инициативу, раз за разом доходя до штрафной соперника. Однажды после сочного удара Хубаева «Урал» спасла штанга. Челнинцы счет все-таки размочили (Танеев головой послал мяч в сетку после подачи углового), но судейская бригада взятие ворот отменила. Арбитры посчитали, что Горелов мешал Мамину и находился в пассивном офсайде?

Победа вывела команду Евгения Аверьянова на второе место, по дополнительным показателям «Урал» опережает «Торпедо». Отставание от «Арсенала» — два очка.

— Первый тайм в нашем исполнении получился очень хорошим. В перерыве мы говорили, что очень важно сохранить структуру игры, и предупреждали ребят о том, что 2:0 — самый опасный счет в футболе. Видимо, это все прозвучало не совсем убедительно, — констатировал после игры главный тренер «Урала» — В итоге во втором тайме мы выглядели гораздо слабее, чем в первом. Но все-таки сегодня самое важное — результат.

— Когда сыграет Юсупов?

— Артур присоединился к нам совсем недавно. Думаю, мы его увидим на поле в ближайшем кубковом матче.

«Торпедо» не победило «Шинник»

«Торпедо» потеряло очки в Ярославле. Главный тренер москвичей Олег Кононов сделал ставку на острие атаки на Максимова, который забил победный гол в игре с «Балтикой». На правом фланге Горбунов заменил Галкина.

В первом тайме автозаводцы довольно беззубо смотрелись впереди. С натяжкой в опасные моменты можно занести разве что плотный удар Манелова с 8 метров, который принял на себя защитник. А вот хозяева забили в первой же своей атаке. Гол имени Малахова. Артем получил пас на левом фланге, сместился в центр, вошел в штрафную и точнехонько правой ногой уложил мяч в дальний угол ворот Бабурина. Красиво!

Александр Чупаев. Фото ФК «Торпедо»

В перерыве Кононов произвел двойную замену: Чупаев и Корян вместо Максимова и Соколова. 20-летний форвард сказал свое веское слово на 65-й минуте. После блестящей передачи пяткой от Нетфуллина экс-игрок «Динамо-2» ворвался в штрафную и с левой ноги пробил в правый от себя угол. 1:1.

До финального свистка гости создали еще один момент: Нетфуллин мог уже отличиться сам, но Айдаров справился с его неприятным ударом по центру.

— Получилась боевая ничья с хорошим соперником, но есть осадок, что не победили. В концовке был хороший момент, и мы не воспользовались им. Достойно играли, — подытожил Олег Кононов.

«Торпедо», как и «Арсенал», пока идет без поражений в этом сезоне.

«Сочи» завяз в ничьих

«Сочи» не побеждает в третьем туре кряду. В трех играх подопечные Роберта Морено набрали всего три очка.

Матч в Саратове получился поистине фестивальным. Причем долгое время острее выглядели гости. В первом тайме два хороших момента имел габаритный форвард Максименко. Сразу после перерыва картина не сильно поменялась. Дегтев и Суслов в течение 10 секунд встали на пути мяча после мощных выстрелов Юзепчука и Суслова из убойных позиций. Чуть позже Дегтев, прерывая прострел Чурикова с фланга, отбил мяч на ногу Максименко, который не попал в пустой угол.

Морено, понимая, что дело запахло жареным, бросил в бой опытного Бурмистрова, и 35-летний футболист не подвел. После его подачи со штрафного Марсело открыл счет. И тут же Писарский мог убивать интригу, но с семи метров послал мяч рядом со штангой. Наверняка Владимир сокрушался после игры. Ведь всего через пару минут после упущенного им шанса саратовцы восстановили статус-кво. Тоже после подачи углового. Самко пробил головой безукоризненно. И тут же мог оформить дубль, но после прострела Сасина с лета пробил рядом с ближним углом.

Концовка получилась жаркой. Сафронов мог стать как автором изящного голевого паса пяткой (Магаль с пяти метров зарядил в перекладину!), так и антигероем встречи: Илья завалил неугомонного Самко, выходившего один на один с голкипером, и увидел перед собой красную карточку. Хозяева требовали пенальти, утверждая, что фол произошел внутри штрафной, но арбитр рассудил по-другому. Удар Забелина со штрафного вполне мог отправить южан в нокаут. Мяч после рикошета изменил направление, но Дегтев все же успел среагировать!

1:1. По совокупности моментов «Сокол», пожалуй, превзошел «Сочи». Морено может быть доволен таким исходом встречи.

— Это тот матч, который мог закончиться для нас и победой, и поражением, и ничьей — как угодно. Особенно сложной для нас выдалась концовка поединка из-за удаления и из-за травмы одного из наших игроков. В итоге нам удалось сыграть вничью, но, конечно, изначально мы рассчитывали на большее. Мы не так быстро передвигали мяч, наши передачи проходили не так, как мы планировали. В целом достаточно равная игра, и если говорить про количество моментов у обеих команд, то результат справедливый, — заметил на пресс-конференции испанский специалист.

Гогниев предложил расширить РПЛ до 18 команд

Спартак Гогниев спустя два года вновь заступил на пост главного тренера «Алании». В первом матче под руководством нового старого рулевого «барсы» на выезде сыграли вничью с крепким «Нефтехимиком» — 0:0. Красно-желтые пока остались в зоне вылета.

На пресс-конференции Гогниев говорил не только об игре своей команды, но и о более глобальных вещах.

— Сейчас у нас нет еврокубков. Считаю, надо расширить РПЛ минимум до 18 команд. Надо популяризировать футбол, давать шанс молодежи. Расширим лигу — больше российских перспективных ребят получат шанс поиграть в премьер-лиге. Можно и ФНЛ тоже расширить, чтобы развивать молодежь. «Нефтехимик», кстати, этим и занимается. Посмотрите, сколько у Нижнекамска играет молодых, быстрых парней. Задача «Алании» на сезон? Выигрывать в каждом матче. Я никогда и не говорил о глобальных целях, о попадании в РПЛ. Если выигрываешь в каждом туре — ты там и будешь (улыбается). Но для этого нужно показывать качественный футбол.