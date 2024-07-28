«Сочи» дома проиграл «СКА-Хабаровску» и опустился зону вылета первой лиги

«Сочи» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» в матче третьего тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Победу хабаровчанам принесли голы Георгия Гонгадзе (43-я минута) и Камрана Алиева (81-я). Сочинцы отыграли один мяч в концовке, отличился Олег Кожемякин.

«Сочи» (1 очко) после трех туров занимает 16-е место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (3) одержал первую победу в сезоне и идет 13-м в турнирной таблице.

В параллельном матче «Родина» на выезде победила «Аланию» (1:0). Единственный мяч забил Астемир Гордюшенко.