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Сегодня, 21:02

«Сочи» дома проиграл «СКА-Хабаровску» и опустился зону вылета первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сочи» на своем поле уступил «СКА-Хабаровску» в матче третьего тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

Победу хабаровчанам принесли голы Георгия Гонгадзе (43-я минута) и Камрана Алиева (81-я). Сочинцы отыграли один мяч в концовке, отличился Олег Кожемякин.

«Сочи» (1 очко) после трех туров занимает 16-е место в первой лиге. «СКА-Хабаровск» (3) одержал первую победу в сезоне и идет 13-м в турнирной таблице.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
28 июл, 19:00. Фишт (Сочи)
Сочи
1:2
СКА-Хабаровск

В параллельном матче «Родина» на выезде победила «Аланию» (1:0). Единственный мяч забил Астемир Гордюшенко.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
28 июл, 19:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
0:1
Родина

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
ФК Сочи
2
1
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24 часа
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Неделя

«Тюмень» обыграла «Шинник» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
2
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
3
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
4
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
5
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
6
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
7
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
8
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 СКА-Хаб. 3 1 0 2 2-6 3
14
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
15
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
16
 Сочи 3 0 1 2 2-5 1
17
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
18
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 0
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 3 : 2
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 0 : 2
28.07 19:00
Алания – Родина
 0 : 1
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 1 : 2
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

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Сокол

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Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
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Сочи

 3 0 2
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