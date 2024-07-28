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Сегодня, 20:28

«Тюмень» обыграла «Шинник» в первой лиге

Руслан Минаев
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«Тюмень» на выезде обыграл «Шинник» в матче 3-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

Гол на 59-й минуте забил 19-летний камерунский форвард гостей Оливье Кенфак. В концовке встречи отметился нападающий Александр Коротаев.

«Тюмень» одержала первую победу и набрала 3 очка. «Шинник» потерпел третье поражение подряд — 0 очков.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 3-й тур
28 июл, 18:30. Шинник (Ярославль)
Шинник
0:2
Тюмень

Первая лига
ФК Тюмень
ФК Шинник
2
1
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«Сочи» дома проиграл «СКА-Хабаровску» и опустился зону вылета первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 3 2 1 0 6-1 7
2
 Сокол 3 2 1 0 3-1 7
3
 Родина 3 2 1 0 2-0 7
4
 Нефтехимик 2 2 0 0 5-1 6
5
 Урал 3 2 0 1 6-4 6
6
 Арсенал 2 2 0 0 2-0 6
7
 Чайка 2 1 1 0 3-2 4
8
 Ротор 2 1 1 0 2-1 4
9
 Алания 3 1 1 1 1-1 4
10
 Черноморец 3 1 0 2 4-5 3
11
 Енисей 3 1 0 2 2-3 3
12
 Тюмень 3 1 0 2 2-4 3
13
 Балтика 3 0 3 0 2-2 3
14
 Уфа 3 0 2 1 2-3 2
15
 Сочи 2 0 1 1 1-3 1
16
 КАМАЗ 3 0 0 3 1-4 0
17
 Шинник 3 0 0 3 1-5 0
18
 СКА-Хаб. 2 0 0 2 0-5 0
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26.07 20:15
Балтика – Уфа
 1 : 1
27.07 14:00
Енисей – Торпедо
 0 : 1
27.07 18:00
Сокол – КАМАЗ
 1 : 0
27.07 19:30
Черноморец – Урал
 3 : 2
28.07 18:30
Шинник – Тюмень
 0 : 2
28.07 19:00
Алания – Родина
 0 : 1
28.07 19:00
Сочи – СКА-Хаб.
 - : -
28.07 19:30
Чайка – Нефтехимик
 - : -
29.07 20:30
Ротор – Арсенал
 - : -
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Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 2
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 2
Егор Карпицкий

Егор Карпицкий

Сокол

 2
П
Ишхан Гелоян

Ишхан Гелоян

Арсенал Т

 1
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Максим Воронов

Максим Воронов

Урал

 1
И К Ж
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 1 1 0
Денис Кутин

Денис Кутин

Уфа

 2 1 0
Кевин Андраде

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Балтика

 3 0 2
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