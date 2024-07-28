«Чайка» разгромила «Нефтехимик» в первой лиге

«Чайка» на своем поле с крупным счетом обыграла «Нефтехимик» в матче третьего тура Мелбет-Первой лиги — 4:0.

По голу у хозяев забили Муслим Бамматгереев (29-я минута), Станислав Библик (41-я), Данила Янов (63-я) и Владислав Руденко (82-я).

«Чайка» (7 очков) одержала вторую победу кряду и поднялась на второе место в первой лиге. «Нефтехимик» (6) опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.