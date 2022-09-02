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«Алан и я»: тизер «Рубина» со Слуцким перед подписанием Дзагоева

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рубин» анонсировал подписание контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

В социальных сетях казанского клуба появилось фото игрока вместе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Алан и я. Как вам такая афиша к предстоящей игре?» — говорится в сообщении.

Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

После 7 туров первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

В следующем туре казанская команда сыграет против «Алании».

Алан Дзагоев
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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2
 Балтика 7 4 2 1 13-8 14
3
 Алания 7 4 2 1 11-6 14
4
 Рубин 7 3 3 1 12-7 12
5
 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
6
 Енисей 7 3 3 1 11-10 12
7
 Нефтехимик 7 3 2 2 7-4 11
8
 Волгарь 7 3 2 2 6-5 11
9
 Арсенал 7 2 4 1 11-8 10
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 СКА-Хаб. 7 2 2 3 11-10 8
11
 Шинник 7 2 2 3 10-10 8
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 Уфа 7 2 2 3 5-9 8
13
 Кубань 7 2 1 4 8-10 7
14
 Краснодар-2 7 2 1 4 5-8 7
15
 Велес 7 2 0 5 6-11 6
16
 Родина 7 1 3 3 6-9 6
17
 Волга 7 1 1 5 6-14 4
18
 Акрон 7 1 1 5 5-15 4
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Уфа – Арсенал
 - : -
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Рубин – Алания
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Кирилл Панченко

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Арсенал Т

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