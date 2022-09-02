«Алан и я»: тизер «Рубина» со Слуцким перед подписанием Дзагоева

«Рубин» анонсировал подписание контракта с бывшим полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым.

В социальных сетях казанского клуба появилось фото игрока вместе с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.

«Алан и я. Как вам такая афиша к предстоящей игре?» — говорится в сообщении.

Дзагоев играл за армейцев с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

После 7 туров первой лиги «Рубин» набрал 12 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице.

В следующем туре казанская команда сыграет против «Алании».