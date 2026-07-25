Защитник Евдокимов стал игроком «Уфы»
«Уфа» подписала контракт с защитником Андреем Евдокимовым, сообщила пресс-служба клуба.
27-летний футболист присоединился к «Уфе» в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Химки», московское «Торпедо», саратовский «Сокол», песчанокопскую «Чайку» и ивановский «Текстильщик»
В сезоне-2025/26 Евдокимов играл за «Текстильщик» и забил 1 гол в 36 матчах. Всего на его счету 108 матчей в Первой лиге, в которых он забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
В сезоне-2025/26 «Уфа» набрала 37 очков и заняла 15 место в турнирной таблице Первой лиги.
Источник: ФК «Уфа»
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|1
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|
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|15
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|2
|3
|26-15
|32
|
3
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|15
|8
|4
|3
|27-12
|28
|
4
|Урал
|15
|8
|4
|3
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|28
|
5
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|15
|8
|3
|4
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|
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|16
|8
|3
|5
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|27
|
7
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|15
|5
|8
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|23
|
8
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|16
|6
|3
|7
|21-22
|21
|
9
|Уфа
|15
|5
|6
|4
|18-15
|21
|
10
|Ротор
|15
|5
|4
|6
|23-18
|19
|
11
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|19-29
|19
|
12
|Челябинск
|15
|4
|3
|8
|19-26
|15
|
13
|Енисей
|15
|3
|5
|7
|16-30
|14
|
14
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|12-26
|14
|
15
|Нефтехимик
|15
|4
|1
|10
|11-22
|13
|
16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|15
|2
|4
|9
|18-28
|10
|
18
|Текстильщик
|15
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|9
|11-25
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34 тур
|30.10
|18:00
|Велес – Спартак Кс
|- : -
|30.10
|20:15
|Нижний Новгород – Арсенал
|- : -
|31.10
|13:00
|Челябинск – Шинник
|- : -
|31.10
|14:00
|Ленинградец – Енисей
|- : -
|31.10
|16:00
|Волга – Текстильщик
|- : -
|31.10
|16:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
|- : -
|1.11
|16:00
|КАМАЗ – Торпедо
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|1.11
|16:00
|Ротор – Уфа
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|1.11
|17:00
|Сочи – Урал
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|
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Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|9
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
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Николай Калинский
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|Ж
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Ротор
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|5
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|1
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