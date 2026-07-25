Защитник Евдокимов стал игроком «Уфы»

«Уфа» подписала контракт с защитником Андреем Евдокимовым, сообщила пресс-служба клуба.

27-летний футболист присоединился к «Уфе» в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Химки», московское «Торпедо», саратовский «Сокол», песчанокопскую «Чайку» и ивановский «Текстильщик»

В сезоне-2025/26 Евдокимов играл за «Текстильщик» и забил 1 гол в 36 матчах. Всего на его счету 108 матчей в Первой лиге, в которых он забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Уфа» набрала 37 очков и заняла 15 место в турнирной таблице Первой лиги.