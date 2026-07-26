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«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью, «Уфа» победила «СКА-Хабаровск»

Алина Савинова

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Шинником» в матче 3-го тура Первой лиги — 1:1.

На гол нападающего гостей Дениса Миронова на 17-й минуте точным ударом на 52-й минуте ответил Алексей Каштанов.

В другом матче дня «Уфа» дома обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Дилан Ортис, который реализовал пенальти на 17-й минуте.

«Уфа» набрала 7 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Торпедо» (7 очков) опустилось на четвертую строчку, уступая «Уфе» и костромскому «Спартаку» (7) по дополнительным показателям. «Шинник» с 5 баллами располагается на седьмой позиции, а «СКА-Хабаровск» после трех поражений подряд замыкает таблицу.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 3-й тур.
26 июля, 17:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
1:1
Шинник
Россия. Лига PARI (ФНЛ). 3-й тур.
26 июля, 17:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:0
СКА-Хабаровск
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ФК СКА-Хабаровск
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
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«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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«Ленинградец» и «Урал» сыграли вничью

«Сочи» разгромил «Арсенал», Игнатов сделал хет-трик, у Мелешина один гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Сочи 16 10 2 4 26-17 32
3
 Урал 16 9 4 3 27-11 31
4
 Торпедо 16 8 5 3 28-13 29
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 16 5 8 3 20-17 23
8
 Волга 17 6 4 7 22-23 22
9
 Уфа 16 5 7 4 18-15 22
10
 Ротор 16 5 5 6 23-18 20
11
 Арсенал 16 5 4 7 19-33 19
12
 Челябинск 16 5 3 8 21-26 18
13
 Ленинградец 16 4 5 7 15-26 17
14
 КАМАЗ 16 3 5 8 20-28 14
15
 Енисей 16 3 5 8 16-33 14
16
 Нефтехимик 16 4 1 11 11-24 13
17
 СКА-Хабаровск 16 3 4 9 20-28 13
18
 Текстильщик 16 2 5 9 12-26 11
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7.11 00:00 Арсенал – Челябинск - : -
7.11 00:00 Велес – КАМАЗ - : -
7.11 00:00 Енисей – Сочи - : -
7.11 00:00 Ротор – Ленинградец - : -
7.11 00:00 СКА-Хабаровск – Текстильщик - : -
7.11 00:00 Спартак Кс – Нижний Новгород - : -
7.11 00:00 Торпедо – Нефтехимик - : -
7.11 00:00 Урал – Волга - : -
7.11 00:00 Шинник – Уфа - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 10
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 14 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 11 1 4
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