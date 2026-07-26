«Торпедо» и «Шинник» сыграли вничью, «Уфа» победила «СКА-Хабаровск»

«Торпедо» на своем поле сыграло вничью с «Шинником» в матче 3-го тура Первой лиги — 1:1.

На гол нападающего гостей Дениса Миронова на 17-й минуте точным ударом на 52-й минуте ответил Алексей Каштанов.

В другом матче дня «Уфа» дома обыграла «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Дилан Ортис, который реализовал пенальти на 17-й минуте.

«Уфа» набрала 7 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Торпедо» (7 очков) опустилось на четвертую строчку, уступая «Уфе» и костромскому «Спартаку» (7) по дополнительным показателям. «Шинник» с 5 баллами располагается на седьмой позиции, а «СКА-Хабаровск» после трех поражений подряд замыкает таблицу.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 3-й тур.

26 июля, 17:00. Арена Химки (Химки)