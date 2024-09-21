«Урал» на выезде обыграл «КАМАЗ»

«Урал» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги обыграл на выезде «КАМАЗ» со счетом 2:0.

Отличились Андрей Егорычев и Алексей Ионов.

После этого матча «Урал» с 21 очками занимает второе место в турнирной таблице, «КАМАЗ» с 11 очками — на 14-й строчке.