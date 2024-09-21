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Сегодня, 16:52

«Сочи» сыграл вничью с «Соколом» в гостевом матче первой лиги

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«Сокол» и «Сочи» поделили очки в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У южан отличился Марсело Алвеш. Саратовцы ответили точным ударом Владислава Самко.

«Сокол» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в таблице. «Сочи» идет на восьмой строчке, имея в активе 16 баллов.

В следующем матче первенства «Сокол» сыграет в гостях с «Черноморцем», а «Сочи» встретится на выезде с «Торпедо». Оба противостояния состоятся 29 сентября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
21 сент, 15:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
1:1
Сочи

В паралелльном противостоянии «Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» — 1:1. В составе ярославцев отличился Артем Малахов. У «автозаводцев» гол на счету Александра Чупаева.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
21 сент, 15:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
1:1
Торпедо М
Футбол
ФК Сокол (Саратов)
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
ФК Шинник
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«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 11 5 6 0 17-9 21
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
6
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
7
 Сочи 11 4 4 3 15-12 16
8
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
9
 Сокол 11 3 6 2 8-8 15
10
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
11
 Енисей 11 4 1 6 10-13 13
12
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
14
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
15
 Шинник 11 2 5 4 7-10 11
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
18
 Тюмень 11 1 2 8 7-17 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 0 : 1
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 1 : 2
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 2 : 2
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 1 : 2
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 1 : 1
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 1 : 1
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 10 1 3
Александр Нестеров

Александр Нестеров

Чайка

 11 1 3
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 9 1 1
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