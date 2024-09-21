«Сочи» сыграл вничью с «Соколом» в гостевом матче первой лиги

«Сокол» и «Сочи» поделили очки в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

У южан отличился Марсело Алвеш. Саратовцы ответили точным ударом Владислава Самко.

«Сокол» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в таблице. «Сочи» идет на восьмой строчке, имея в активе 16 баллов.

В следующем матче первенства «Сокол» сыграет в гостях с «Черноморцем», а «Сочи» встретится на выезде с «Торпедо». Оба противостояния состоятся 29 сентября.

В паралелльном противостоянии «Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» — 1:1. В составе ярославцев отличился Артем Малахов. У «автозаводцев» гол на счету Александра Чупаева.