«Сочи» сыграл вничью с «Соколом» в гостевом матче первой лиги
«Сокол» и «Сочи» поделили очки в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
У южан отличился Марсело Алвеш. Саратовцы ответили точным ударом Владислава Самко.
«Сокол» набрал 15 очков и расположился на девятом месте в таблице. «Сочи» идет на восьмой строчке, имея в активе 16 баллов.
В следующем матче первенства «Сокол» сыграет в гостях с «Черноморцем», а «Сочи» встретится на выезде с «Торпедо». Оба противостояния состоятся 29 сентября.
В паралелльном противостоянии «Шинник» сыграл вничью с «Торпедо» — 1:1. В составе ярославцев отличился Артем Малахов. У «автозаводцев» гол на счету Александра Чупаева.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|6
|4
|0
|10-4
|22
|
2
|Торпедо
|11
|5
|6
|0
|17-9
|21
|
3
|Урал
|10
|5
|3
|2
|15-8
|18
|
4
|Чайка
|11
|4
|5
|2
|15-10
|17
|
5
|Родина
|11
|4
|5
|2
|12-10
|17
|
6
|Черноморец
|11
|5
|2
|4
|15-15
|17
|
7
|Сочи
|11
|4
|4
|3
|15-12
|16
|
8
|Балтика
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|
9
|Сокол
|11
|3
|6
|2
|8-8
|15
|
10
|Ротор
|11
|3
|5
|3
|9-8
|14
|
11
|Енисей
|11
|4
|1
|6
|10-13
|13
|
12
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
13
|СКА-Хаб.
|11
|3
|3
|5
|9-17
|12
|
14
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
15
|Шинник
|11
|2
|5
|4
|7-10
|11
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|11
|2
|3
|6
|10-15
|9
|
18
|Тюмень
|11
|1
|2
|8
|7-17
|5
|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|0 : 1
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
|1 : 2
|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|2 : 2
|21.09
|11:30
|
Тюмень – Родина
|1 : 2
|21.09
|15:00
|
Сокол – Сочи
|1 : 1
|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
|1 : 1
|21.09
|17:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
|21.09
|18:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|21.09
|21:15
|
Балтика – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|10
|1
|3
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|11
|1
|3
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|9
|1
|1