«Алания» на выезде сыграла вничью с «Нефтехимиком»

«Алания» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» со счетом 0:0.

После этого матча «Алания» с 10 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Нефтехимик» с 13 очками — на 12-й строчке.