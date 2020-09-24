Игнашевич извинился за два домашних поражения «Торпедо» подряд

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич прокомментировал поражение от «Нижнего Новгорода» (0:2) в 11-м туре Олимп-ФНЛ-2020/21.

— К сожалению, мы ничего не смогли противопоставить хорошему, мастеровитому сопернику, который, к тому же, с удовольствием отдает инициативу и играет вторым номером, — приводит пресс-служба «Торпедо» слова Игнашевича. — У нас несколько позиций выпали. В первом тайме «Нижний Новгород» играл острее, да и во втором, после быстрого гола, гостям было удобно играть на контратаках. Мы пытались освежить игру заменами, но все вылилось в отсутствие голевых моментов и красную карточку.

Хотелось победить у себя дома, мы давно здесь не побеждали, но мы показали не лучшую моральную устойчивость. Хочу извиниться за это поражение. Мы не смогли проявить сегодня свои лучшие качества.

В 10-м туре «Торпедо» на своем поле уступило «Оренбургу» (1:2). После 11-ти туров «Торпедо» занимает 9-е место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 18 очками.