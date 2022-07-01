Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о готовности команды к следующему сезону.

«У нас есть сбалансированный состав, и все игроки костяка, которых мы хотели сохранить, остались, кроме Мещанинова, — цитирует Metaratings.ru Волженкина. — Собственно, учитывая финансовую выгоду, которую получил клуб, я считаю, что все сложилось хорошо, и надеюсь, что сербский защитник, которого мы пригласили — Никола Радмановац — через некоторое время будет не хуже, чем Артем. Вместе с тем, у нас состав опытный, поигравший в ФНЛ и сыгранный — это наш плюс».

Также Волженкин считает, что новички ФНЛ: «Рубин», «Уфа» и «Арсенал», столкнутся с трудностями в следующем сезоне.

«Мы знаем лигу и ее особенности: перелеты, качество полей, отсутствие VAR и подобные детали, к которым не привыкли новые клубы из РПЛ. ФНЛ и Премьер-лига — практически два разных вида спорта. Я вижу это нашим плюсом. Самонадеянно, может быть, но я думаю, что это тоже нужно учитывать. Нам пора выходить в РПЛ, и у нас все, кроме спортивного результата, уже выстроено, на мой взгляд, на уровне Премьер-лиги, осталось только добиться его», — отметил Волженкин.

«Балтика» заняла 10-е место в прошедшем сезоне ФНЛ, набрав 58 очков в 38 турах.