Волженкин рассказал о принципах переговоров с клубами РПЛ по поводу трансферов футболистов

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о том, как проходят переговоры с клубами РПЛ по поводу трансферов игроков.

— Мы отказались от отступных. Это наша четкая позиция после ситуации с Макарчуком, все переводим в переговорный процесс. Плюс я уже говорил про долгосрочные контракты.

Недавно мы разговаривали с несколькими представителями клубов и обсуждали, что сейчас представители ФНЛ могут и должны в плане трансферов определять рынок. Большая проблема в том, что многие в РПЛ считают, что футболистов из ФНЛ можно забирать бесплатно, и клубы ФНЛ с легкостью это позволяли. Команды Премьер-лиги готовы платить деньги сербским или черногорским клубам, но зачастую не хотят платить за более качественных футболистов из ФНЛ, просто потому что не привыкли, — цитирует Волженкина Metaratings.ru. — И когда тебе звонит руководитель клуба Премьер-лиги и говорит, что им нужен, например, Мещанинов — называешь какую-то сумму, смешную по меркам большого футбола, а они говорят: «Вы же из ФНЛ, это игрок ФНЛ, мы больше, чем 500 тысяч рублей, не дадим». Это у всех в головах сидит, что игрок из ФНЛ не может стоить дороже какой-то смешной суммы.

Волженкин также рассказал, что ранее бывали случаи, когда клуб называл сумму за игрока, его не хотели покупать, настаивая на бесплатном трансфере. Он также подчеркнул, что «Балтика» не будет отдавать своих футболистов бесплатно.

Этим летом «Балтика» продала за 500 тысяч евро Артема Мещанинова в «Сочи» и за 120 млн Ильнура Альшина в «Факел».