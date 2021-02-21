Бывший хавбек ЦСКА Ефремов перешел в «Крылья Советов»

Полуащитник Дмитрий Ефремов стал игроком «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт клуба. 25-летний футболист будет играть за самарцев под номером 22.

Ефремов — воспитанник Академии имени Коноплева. Впоследствии он выступал за ЦСКА, чешский «Слован», «Оренбург» и «Урал». С армейцами Ефремов выиграл два чемпионата, Кубок и три Суперкубка России. В 2015 году Ефремов провел один матч за сборную России (0:0 в товарищеском матче с Казахстаном).