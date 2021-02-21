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«Нижний Новгород» подписал форварда молодежной сборной Грузии

15:30
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Грузинский нападающий Бека Кавтарадзе присоединился к «Нижнему Новгороду». Соглашение с ним рассчитано до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Ранее футболист находится на сборах в составе клуба-лидера Олимп-ФНЛ.

До приезда в Россию Кавтарадзе играл у себя на родине за «Сабуртало», а до этого выступал за «Рустави» и тбилисское «Динамо».

Дополнительная информация:

http://fcnn.ru/main/

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