Брянское «Динамо» требует со своего бывшего игрока 3 миллиона рублей

По информации «СЭ», брянское «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров РФС. Клуб требует со своего бывшего игрока Павла Баранова 3 миллиона рублей за досрочное расторжение контракта.

По нашим данным, летом этого года (7 июня) у Баранова заканчивался контракт с «Динамо». 15 мая закончился сезон, но футболиста не отпустили из расположения клуба, сказали отрабатывать контракт до последнего дня.

Один из сотрудников клуба предложил Павлу написать заявление на отпуск на последнии рабочие дни. Баранов пришел в бухгалтерию, ему надиктовали заявление. Только не на отпуск, а об увольнении по собственному желанию с 26 мая. На 12 дней (из них 8 рабочих) раньше окончания контракта.

Теперь «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров. Заседание пройдет 26 августа.