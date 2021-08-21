Брянское «Динамо» требует со своего бывшего игрока 3 миллиона рублей
По информации «СЭ», брянское «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров РФС. Клуб требует со своего бывшего игрока Павла Баранова 3 миллиона рублей за досрочное расторжение контракта.
По нашим данным, летом этого года (7 июня) у Баранова заканчивался контракт с «Динамо». 15 мая закончился сезон, но футболиста не отпустили из расположения клуба, сказали отрабатывать контракт до последнего дня.
Один из сотрудников клуба предложил Павлу написать заявление на отпуск на последнии рабочие дни. Баранов пришел в бухгалтерию, ему надиктовали заявление. Только не на отпуск, а об увольнении по собственному желанию с 26 мая. На 12 дней (из них 8 рабочих) раньше окончания контракта.
Теперь «Динамо» обратилось в Палату по разрешению споров. Заседание пройдет 26 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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