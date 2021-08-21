Директор «Енисея» — о скандальном матче против «СКА-Хабаровск»: «За соперника были еще арбитры»
Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» раскритиковал судейство Яна Бобровского после поражения красноярской команды от «СКА-Хабаровск» в 7-м туре Олимп Первенства-ФНЛ (3:4).
«Пока не началось беспринципное и некачественное судейство со стороны главного арбитра Бобровского, «Енисей» вел 2:0 в первом тайме. Наша команда доигрывала матч вдевятером, нам поставили левый пенальти, добавили кучу дополнительного времени, одни и те же эпизоды трактовались по-разному. Судья сделал все для того, чтобы сегодня выиграли хозяева. Такое предвзятое судейство Бобровского убивает всю стратегию развития российского футбола, потому что, когда главные действующие лица футбола — это болельщики, футболисты, тренеры, — видят, что спортивная составляющая уходит из него, это рушит всю силу спорта», — сказал Ивахов «СЭ».
Алексей Ивахов добавил, что игроки начинают сомневаться, для чего тренироваться, для чего биться, если отсутствует честность.
«Я горд за наших ребят, у нас действительно команда мужиков, которая показывала отличный футбол в первом тайме, когда были равные составы. Просто тяжело играть вдевятером против четырнадцати, учитывая, что за «Хабаровск» были еще арбитры. При этом никому не позволю обижать главную красноярскую команду, наших болельщиков, футболистов и весь клуб. Сейчас мы будем подавать протест, будем показывать видеонарезки, защищать свой клуб. Иначе не вижу понимания, для чего же мы работаем в футболе. Не могу сейчас говорить о компетентности судьи, я просто говорю то, что вижу своими глазами и то, что видели все, кто смотрел этот матч. Пока могу только сказать, что судейство было безобразным. Сегодня было убийство клуба «Енисей», — добавил Ивахов.
«Енисей» после этого матча занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков. СКА с 14 очками — на второй строчке.
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