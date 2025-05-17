«Балтика» стала победителем первой лиги впервые за 30 лет

«Балтика» в матче 33-го тура ФНЛ сыграла вничью с «Енисеем» (0:0).

Благодаря этому результату калининградская команда, которая уже обеспечила себе выход в премьер-лигу, стала победителем первого дивизиона.

Отрыв «Балтики» (68 очков) от занимающего второе место «Торпедо» (64) за тур до конца турнира составляет 4 очка.

Калининградская команда выиграла первую лигу во второй раз в истории после успеха в 1995 году.

Примечательно, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев стал победителем первой лиги второй сезон подряд. В прошлом году первое место в ФНЛ под его руководством заняли «Химки».