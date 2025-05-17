«Торпедо» победило «Сочи», «Балтика» сыграла вничью с «Енисеем»

«Торпедо» в гостевом матче 33-го тура первой лиги обыграло «Сочи» (1:0). Единственный гол с пенальти забил полузащитник Ейсон Гусман.

Московская команда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.

Россия. PARI Первая лига. 33-й тур.

17 мая 2025, 17:00. Фишт (Сочи)

В другой встрече тура «Балтика», которая гарантировала себе выход в премьер-лигу, сыграла вничью с «Енисеем» (0:0) и стала победителем ФНЛ-2024/25.