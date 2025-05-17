Гол Библика принес «Чайке» победу над «Ротором»

«Чайка» в домашнем матче 33-го тура первой лиги обыграла «Ротор» (1:0).

Единственный гол забил форвард Станислав Библик.

Хозяева прервали 4-матчевую безвыигрышную серию и с 38 очками поднялись с 13-го на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.

«Ротор» (47 очков) занимает 8-ю строчку.