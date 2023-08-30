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Сегодня, 11:23

Паршивлюк: «В первом тайме матча «Динамо» со «Спартаком» случилась настоящая катастрофа»

Паршивлюк назвал катастрофой игру «Динамо» в первом тайме матча FONBET Кубка России со «Спартаком»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4) в матче 3-го раунда группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Непозволительно играть в дерби таким образом. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьёзный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», — приводит слова Паршивлюка «Чемпионат».

«Динамо» идет на второй строчке в турнирной таблице группы D FONBET Кубка России, имея в активе 4 очка. В четвертом туре команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 19 сентября.

В РПЛ бело-голубые на данный момент занимают 5-е место, набрав 11 очков за 6 туров.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 4:1. Марцел Личка. Личка капитулировал до матча. Дерби «Спартак» — «Динамо» требует большего уважения

Источник: Чемпионат
Сергей Паршивлюк
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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