В этот день «Спартак» проиграл «Тосно», а Глушаков стал врагом фанатов

Ровно 2 года назад «Спартак» в полуфинале Кубка России уступил «Тосно» в серии пенальти (1:1, пен. — 4:5).

В этом матче полузащитник Денис Глушаков, выступавший на тот момент за «Спартак», вышел на поле на 81-й минуте. К тому моменту красно-белые вели 1:0, но на 89-й пропустили. Командам пришлось отыграть два дополнительных тайма. На 120-й минуте Глушаков не смог реализовать выход один на один. А в послематчевой серии пенальти смазал свою попытку. С этого момента болельщики «красно-белых» решили, что полузащитник «сливает» главного тренера команды Массимо Карреру, с которым у Глушакова на тот момент уже были противоречия.

После неудачи с «Тосно» в день 96-летия клуба «Спартак» позже уступил на своем поле «Ахмату» (1:3), а в заключительном 30-м туре проиграл «Динамо» (0:1), потеряв второе место, дающее право на прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов и гарантированную выплату от УЕФА в размере 15 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Олимп-Кубка России «Спартак» вышел в 1/4 финала, где должен сыграть с ЦСКА.