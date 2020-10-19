В четырех матчах Кубка России изменились бригады арбитров

В судейских бригадах четырех матчей третьего тура элитного раунда Бетсити Кубка России произошли изменения в связи с положительными тестами на коронавирус, сообщает официальный сайт РФС.

В матче «Текстильщик» (Иваново) — «Арсенал» (Тула) замена судьи: вместо Антона Фролова (Москва) назначен Сергей Куликов (Саранск). Еще в трех встречах изменения коснулись ассистентов. «Чертаново» — «Уфа»: Вячеслав Бочков (Сочи) вместо Андрея Филипкина (Екатеринбург); «Нижний Новгород» — «Химки»: Сергей Архипов (Ульяновск) вместо Руслана Шекемова (Нальчик); «Оренбург» — «Сочи»: Федор Валявин (Саратов) вместо Андрея Кужелева (Ленинградская область).

Полный состав обновленных судейских бригад выглядит следующим образом:

«Текстильщик» — «Арсенал»: судья — Сергей Куликов (Саранск); ассистенты — Денис Петров (Астрахань), Александр Чекалин (Воронеж); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Чертаново» — «Уфа»: судья — Артем Чистяков (Азов), ассистенты — Михаил Кистанов (Энгельс), Вячеслав Бочков (Сочи); инспектор — Андрей Бутенко (Москва).

«Нижний Новгород» — «Химки»: судья — Артем Любимов (С-Петербург); ассистенты — Сергей Архипов (Ульяновск), Яков Клепцов (Ростов); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).

«Оренбург» — «Сочи»: судья — Ян Бобровский (С-Петербург); ассистенты — Игорь Князев (Курск), Федор Валявин (Саратов); инспектор — Владимир Овчинников (Москва).

Все четыре матча пройдут в среду, 21 октября.