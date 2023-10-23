Утверждено расписание 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России
РФС объявил об утверждении расписания 6-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
1 ноября (среда):
14:00. «Форте» (Таганрог) — «СКА-Хабаровск»
15:00. «Родина» (Москва) — «Черноморец» (Новороссийск)
16:00. «Химки» — «Динамо-Владивосток»
2 ноября (четверг):
16:00. «Акрон» (Тольятти) — «Волгарь» (Астрахань)
В следующей стадии турнира в Путь регионов опустятся команды, которые займут третье место в групповом турнире Пути РПЛ.
Источник: РФС
Новости