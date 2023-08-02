Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:51

«Тверь», «Пионер» и «Торпедо-Миасс» вышли в следующий раунд FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Определились три участника второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Тверь» на своем поле обыграла «Электрон» — 2:1. Победу хозяевам принесли голы Бориса Цыганкова и Ануша Джебова, а гости сократили отставание в счете благодаря автоголу.

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 17:00. Юность (Тверь)
Тверь
Электрон ВН

Любительский клуб «Пионер» дома одержал победу над «Дружбой» из Майкопа — 3:2. За «Пионер» отличился Артем Мельник и Данил Бенедык. За «Дружбу» забили Адам Датхужев и Джабраил Кадиев.

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 17:00. Центральный (Ленинградская)
Пионер
Дружба

«Торпедо-Миасс» в гостях обыграло «Ильпар» — 2:1. За команду отличились Роман Левченко и Михаил Гайдамак.

Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд
02 авг, 17:00. ()
Ильпар
Торпедо Ми

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2023-2024/region/
Футбол
Кубок России
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Сколько медийных клубов останется в Кубке? Онлайн-трансляция матчей 2 августа
2Drots — «Сахалин»: где и во сколько смотреть бесплатно трансляцию матча FONBET Кубка России 2 августа 2023
Любительский «Темп» проиграл барнаульскому «Динамо» в первом раунде FONBET Кубка России
Кузнецов: «2DROTS будет пытаться побить прошлогоднее достижение»
«Родина Медиа» — «Динамо Вологда»: время начала и прямая трансляция матча FONBET Кубка России
«Знамя Труда» обыграло «Строгино» в матче FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок России: расписание и результаты матчей первого раунда пути регионов
Новости
RSS RSS
Все новости