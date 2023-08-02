«Тверь», «Пионер» и «Торпедо-Миасс» вышли в следующий раунд FONBET Кубка России

Определились три участника второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

«Тверь» на своем поле обыграла «Электрон» — 2:1. Победу хозяевам принесли голы Бориса Цыганкова и Ануша Джебова, а гости сократили отставание в счете благодаря автоголу.

Любительский клуб «Пионер» дома одержал победу над «Дружбой» из Майкопа — 3:2. За «Пионер» отличился Артем Мельник и Данил Бенедык. За «Дружбу» забили Адам Датхужев и Джабраил Кадиев.

«Торпедо-Миасс» в гостях обыграло «Ильпар» — 2:1. За команду отличились Роман Левченко и Михаил Гайдамак.